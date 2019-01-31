В компании Tesla в этом году произойдет ротация топ-менеджеров. Так, свое кресло оставит финансовый директор Дипак Ахуджа в этом году покинет свой пост. Об этом сообщил сам Илон Маск, как передает канал CNBC.

Но это не произойдет немедленно. По словам Маска, Ахуджа будет занимать свой пост в течение "еще нескольких месяцев", а после этого, вероятно, в течение многих лет будет старшим советником. Новым финансовым директором Tesla станет Закари Кирхорн, который ранее являлся вице-президентом Tesla по финансовым вопросам.

Отметим, что Дипак Ахуджа работал в Tesla дольше, чем большинство других ее топ-менеджеров - около 11 лет. В 2015 году он уже уходил из компании, однако в 2017 году вернулся.

Ранее Tesla представила корпоративную отчетность. Согласно этим документам, убытки компании за прошлый год составили около $976 млн ($5,72 на одну акцию). Общая выручка Tesla за 2018 год составила при этом примерно $21,4 млрд, что является рекордом для нее за все время существования. В четвертом квартале прошлого года выручка поднялась до $7,2 млрд.

Tesla была основана в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала Tesla специализировалась на производстве исключительно электромобилей, однако позднее также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск показал новую сверхтяжелую ракету Starship на стартовой площадке.

