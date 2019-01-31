Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян вчера, 30 января, отметил свой 40-й день рождения. На юбилей министр получил очень оригинальный подарок - торт, изображающий руины Кремля, на которых сидит медведь в ушанке и играет на балалайке.

Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь министра Марина Томко и выложила фото сладкого подарка.

На снимке также видно, что на одной из сторон торта в виде разрушенного Кремля есть надпись "Слава Україні!". Также рядом с обрушившейся Спасской башней кондитеры разместили медведя с балалайкой и в шапке-ушанке с красной звездой.

Министру подарок понравился и он съел звезду, которая венчала Спасскую башню.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве в день рождения Ляшко прошел съезд радикалов в голубых тонах.