В среду, 30 января, в Вашингтоне произошел серьезный инцидент. Здесь неизвестный напал на кортеж официальной китайской делегации, которая прибыла в Вашингтон на переговоры.

Об этом передает канал NBC со ссылкой на источники в спецслужбах.

Неизвестный пытался напасть на кортеж неподалеку от Белого дома, пострадал по меньшей мере один сотрудник Секретной службы, которая отвечает за безопасность первых лиц США.

Сам инцидент случился в районе, где проходила антикитайская акция протеста.

Нападавший был арестован после того, как прорвал кордон полиции и попытался помешать движению автоколонны во временно перекрытой спецслужбами зоне близ Белого дома.

В результате атаки пострадал один из секретных агентов, он был доставлен в клинику, но его жизнь вне угрозы.

Ранее "Страна" сообщала, что США и Китай договорились остановить торговую войну.