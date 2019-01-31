Мужчиной, который сделал больше всего правок в Википедии, оказался Стивен Прюит, живущий в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает CBS. В виртуальной энциклопедии около 5,7 миллионов статей на английском языке. Сайт пополняется и редактируется волонтерами. Одним из них стал Стивен.

Он начал корректировать статьи, когда ему было 13 лет. Сейчас ему 34 и за это время он сделал примерно 3 миллиона правок и написал 35 000 оригинальных статей. Это значит, что треть англоязычных статей на "Википедии" были отредактированы Стивеном.

Фото: cbsnews.com

О мужчине стало известно в 2015 году, когда журнал Time назвал его одним из самых влиятельных людей Америки наряду с Дональдом Трампом, Джоан Роулинг и Ким Кардашьян.

Прюит гордится своим вкладом в распространение знаний. "Моя мама выросла в Советском Союзе... Так что я прекрасно понимаю, что может означать сделать знания свободными, сделать информацию бесплатной", - сказал он.

Сейчас Стивен живет с родителями и работает в ведомстве по защите границ США. Там он занимается подготовкой документов для передачи в архив. Он рассказал, что на редактуру и написание статей в "Википедии" тратит 3 часа по будням и по 5-6 часов в выходные. Всю информацию он переписывает из книг, журналов и научных источников.

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