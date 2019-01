Режиссер Питер Джексон заявил о намерении снять документальный фильм о легендарной британской группе под названием The Beatles. Об этом сообщил The Guardian.

Основой фильма послужат 55 часов записей, сделанных группой в процессе работы над их последним альбомом Let It Be в 1969 году. Отмечается, что состояние большинства записей плохое и требует реставрации.

Предполагается, что при работе над архивной хроникой Питер Джексон будет использовать те же технологии, что применялись в его последнем документальном фильме "Они никогда не станут старше", посвященном Первой мировой войне. Методы режиссера позволили восстановить, грамотно колоризовать записи и добиться современной частоты кадров.

Над производством фильма будут совместно работать WingNut Films, компания Питера Джексона, и собственная звукозаписывающая компания The Beatles Apple Corps. Продюсерами картины станут Кен Каминс, Джефф Джонс и Джонатан Клайд.

Дата выхода картины пока не разглашается, однако предполагается, что она увидит свет в 2020, в год пятидесятилетия альбома Let It Be и одноименного документального фильма.

Питер Джексон – известный новозеландский кинорежиссер, обладатель трех премий Оскар. Всемирную известность ему принесли кинотрилогии по произведениям Дж. Р. Р. Толкина Властелин колец и Хоббит.

