Правительство утвердило размер страхового запаса природного газа. Соответствующее постановление № 35 было принято 23 января 2019 года, передает ЮрЛига.

Постановлением поставщики природного газа обязаны создавать страховой запас природного газа в размере 10 % от запланированных месячных объемов поставки поставщиком природного газа потребителям на следующий месяц. Условием является наступление на рынке природного газа кризисной ситуации, уровни которой определены Национальным планом действий.

В Национальном плане действий определено, что кризисные ситуации по уровням делятся на кризисные ситуации уровня раннего предупреждения; кризисные ситуации уровня предупреждения; кризисные ситуации уровня чрезвычайной ситуации.

Кризисная ситуация уровня раннего предупреждения возникает, когда прогнозируемый спрос на природный газ в Украине равен потенциалу предложения, но давление в газотранспортной системе находится на критическом уровне, который может привести к ухудшению ситуации по поставке природного газа.

Кризисная ситуация уровня предупреждения возникает, когда прогнозируемый спрос на природный газ в Украине выше потенциала предложения, но ниже максимального потенциала предложения, давление в газотранспортной системе находится на критическом уровне, который может привести к осложнению ситуации по поставке природного газа.

Кризисная ситуация уровня чрезвычайной ситуации возникает, когда прогнозируемый спрос на природный газ в Украине выше, чем максимальный потенциал предложения, давление в газотранспортной системе находится на критическом уровне, который может привести к дальнейшему осложнению ситуации и необходимости введения временных предупредительных мер, в частности нерыночных.

Ранее "Страна" рассказывала, как упал транзит природного газа из России через Украину в 2018 году.

Стало известно, когда Кабмин снизит норму потребления газа населением без счетчиков и с бойлерами.

Мы писали, что стала известна дата готовности "Северного потока-2".