В США из-за сильного снежного шторма Jayden объявили чрезвычайное положение. Как сообщает The Weather Channel, в результате шторма погибло по меньшей мере три человека, в ряде штатов отменили авиаперелеты в 25 аэропортах и объявили чрезвычайное положение.

Также в некоторых штатах закрыли все государственные учреждения.Практически все поезда, которые обслуживает американская железная дорога Amtrak были отменены в среду и четверг. Почтовая служба США объявила о том, что почта не будут доставлять в определенных частях страны из-за похолодания. В результате ДТП на обледеневших участках дороги погибли два человека, еще один умер под колесами снегоочистительной машины. Вследствие других дорожных происшествий получили ранения семь человек. "Чрезвычайно низкие температуры на этой неделе в некоторых частях Соединенных Штатов контрастируют с общей тенденцией к более теплым зимам. Удивительно, но это также может быть результатом потепления, - говорится в статье The New York Times. - Новые исследования показывают, что потепление в Арктике приводит к изменениям в потоках воздуха и отжимает полярный воздух вниз к широтам, которые не приспособлены к ним и часто не готовы ".

"Зимние ураганы не означают, что глобального потепления нет", - говорится в сообщении Национальной администрации США по океанам и атмосфере.

Как сообщала "Страна", последние выходные января принесут украинцам потепление и физический дискомфорт.