Сестра кандидата в президенты Надежды Савченко Вера Савченко рассказала "Стране", что случилось с ней в центре Киева и опровергла версию, что на нее напали, о чем писали в социальных сетях.

"14.Драка на улице Крещатик, д. 6. В арке отеля Крещатик три человека бьют женщину. Женщина - сестра Надежды Савченко. Мужчины - охранники. Будто бы есть оружие", говорилось в сообщении.

"Сегодня я ездила на электромобиле. И машина полностью разрядилась. У нас сейчас мер Кличко развивает движение электромобилей и я решила заехать заправится на электрозаправку на Крещатике. Но там стояло три дорогущих Toyotа, которые перекрывали мне доступ к заправке. Мне пришлось вызвать полицию, но те, кто по идее должен защищать правопорядок - ничего не сделали. Это какое-то возвращение 90-х", - рассказала Савченко.

По ее словам ей пришлось самой решать проблему. "В результате, они убедили меня удалить фотографии и мы помирились, а они уехали с места заправки. Возможно, информация о нападении появилась из-за того, что я вызывала полицию, но я из неробкого десятка и своей улыбкой их убедила уехать. Вот и вся история", - рассказала Вера Савченко.

Как сообщала "Страна", стало известно, что "дело Савченко - Рубана" будет рассматривать суд в Славянске.

Как мы писали, Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты.

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