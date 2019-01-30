Лидер Национального движения "Дия", экс-лидер движения "Правый сектор", внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош заявил, что не станет поддерживать Петра Порошенко на предстоящих выборах.

Данное заявление прозвучало сразу после участия Ярошв в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором действующий президент Петр Порошенко объявил о намерениях баллотироваться на второй срок.

Ярош объявил, что поддержит на предстоящих выборах главы государства кандидатуру экс-вице-спикера Верховной Рады (2012-2014), представителя ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.

"Чтобы не было разных трактовок после вчерашнего Форума, еще раз подчеркиваю, что на выборах президента Украины я поддерживаю единого кандидата от националистов Руслана Кошулинского. Точка", - написал Ярош на своей странице в социальной сети Facebook в среду вечером.

Фото: facebook.com/dyastrub

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