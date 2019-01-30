В последние месяцы на Солнце наблюдалось затишье, поскольку звезда вступила в период минимума активности. Такие фазы характерны небольшим количеством темных пятен на поверхности Солнца. Это самый затяжной период спокойствия, начиная с 2008-го года.

По предварительным прогнозам в 2019 году мощные магнитные бури не ожидаются. Однако февраль будет исключением, ведь 26 января произошел выброс корональной материи в районе комплекса пятен AR2733, который простирается на 100 тыс. километров, пишет "Метеопрог".

Фото: meteoprog.ua

В связи со вспышкой, 1 февраля на Земле ожидается геомагнитная буря, класса G1. Конец месяца также пройдет под знаком магнитных бурь. С 19 по 21 февраля магнитосфера нашей планеты будет возбуждена. Также в феврале пройдут незначительные вспышки магнитных волн, которые ощутят метеозависимые люди. Они выпадают на 5, 7 10 и 15 февраля.

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