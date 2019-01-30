Полиция задержала сына 52-летнего стрелка, который сегодня расстрелял супругов из Одессы у здания райсуда в Николаеве. Об этом сообщает "Укринформ".

Сын убийцы был на месте преступления, сразу же после убийства он сел в автомобиль Merceses Vito и пытался уехать из Николаева в сторону Одессы. Мужчину доставили в отделение для дачи объяснений.

"Полиция получила сообщение о том, что в суд вместе со злоумышленником, который расстрелял супругов одесситов, приезжал его сын. Поскольку автомобиля возле суда на момент приезда опергруппы уже не было, дано ориентирование на его розыск. Автомобиль Merceses Vito задержали на выезде из Николаева. Парень сдался полиции, его доставили в участок для дачи объяснений, хотя пока он не является соучастником преступления", - сообщила руководитель отдела коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области Елена Бережная.

Она также отметила, что парень и его отец, 1966 года рождения, 30 января приехали в Ленинский райсуд города Николаева, где рассматривалось гражданское дело по долговым обязательствам между ними и супругами-одесситами. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, отец достал из машины огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в мужчину и женщину.

Стрелка задержал работник полиции, проходивший неподалеку.

Фото: news.pn

Как сообщала "Страна", инцидент произошел 30 января около 15:00 в Ингульскому районе города Николаева возле Ленинского районного суда. Судя по видео с камер наблюдений, убийца стрелял в упор трижды. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина - в машине скорой помощи. Предварительная квалификация преступления ч.2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.