В Украине при проектировании гостиниц будет предусмотрена возможность подключения к скоростному интернету (проводному и беспроводному). Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Соответствующие изменения в ДБН уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время.

Новые строительные нормы предусматривают, что расчет точек доступа к интернету для зданий гостиниц рекомендуется выполнять с учетом возможности установления в каждом номере не меньше 2-х присоединительных устройств (если другое не обусловлено заданием на проектирование). Присоединительные устройства также устанавливаются в основных помещениях общего пользования. Например, в холле или вестибюле.

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