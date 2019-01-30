Американская модель и актриса Джейми Фронтс обвинила экс-чемпиона мира по боксу по версии WBO Сергея Ковалева в применении насилия, девушка потребовала с россиянина компенсацию в размере $8 млн. Об этом она сообщила 30 января в своем аккаунте в Instagram.

Модель рассказала, что конфликт возник из-за того, что она отказала Ковалеву в сексе. "Слышала, что Ковалев все отрицает в социальных сетях. Но как тогда он объяснит мой сломанный нос, сотрясение мозга, перелом позвонков и другие травмы? Все потому, что я отказала ему в сексе. Он настолько разозлился, что несколько раз пнул мою собаку. Но есть очевидец, который все видел. Хорошая попытка, "Крушитель" (ник Ковалева).

К счастью, на него уже завели уголовное дело, а я подам иск на 8 млн долларов. Правду не скроешь! К сожалению, я знаю, как получить удар по лицу от Ковалева. Правда, тогда он был без перчаток", - написала Фронтс в Instagram.

Отметим, что на последних фото в соцсети Джейми Фронтс фотографируется спиной или в профиль, ее лица не видно.

Фото: prettypinkacres/Instagram

Фото: instagram.com/prettypinkacres

Известно, что заседание суда по делу об избиении Джейми Фронтс состоится в марте. Россиянин Ковалев также отреагировал на обвинения в избиении девушки. Он просит не спешить с выводами и акцентировал внимание на том, что болельщики не знают деталей происшествия.

Как сообщает портал TMZ, 18 января стало известно, что экс-чемпиона мира в весовой категории до 79,38 кг Сергея Ковалева обвинили в избиении женщины. Его задержали 9 июня 2018 года в калифорнийском городе Биг-Бэр. По словам пострадавшей, 35-летний боксер оказывал ей знаки внимания, но, получив отказ, принялся вместе с другом избивать ее.

Ковалеву предъявили обвинение в нападении с применением силы, которая может привести к серьезным телесным повреждениям. Спортсмену может грозить наказание в виде четырех лет тюремного заключения.

Также известно, что 2 февраля в техасском городе Фриско Сергей Ковалев проведет бой-реванш с чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе из Колумбии Элейдером Альваресом.

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