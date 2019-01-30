Во Львовской области из-за прорыва водопровода автомобиль провалился под асфальт,яма была глубиной почти метр. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В результате дорожного инцидента водитель травмировал голову, но ему удалось вылезти самостоятельно. Сам автомобиль получил существенные повреждения: треснули бампер, рама, диски и лобовое стекло. В мэрии объяснили, что в этом месте произошел прорыв водопровода и направили ремонтные бригады на место инцидента. Владельцы машины тем временем собираются обращаться в суд, требуя компенсации.

Видео: youtube.com/

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве легковушка провалилась под асфальт.

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