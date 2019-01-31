Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден отложить вылет из Эфиопии, где он находится с визитом, из-за неполадок в правительственном лайнере. Об этом в среду, 30 января, сообщает агентство DPA.

В частности, указано, что поломка зафиксирована в системе подачи сжатого воздуха. Ее предполагается устранить в ближайшее время в аэропорту Аддис-Абебы. До тех пор делегация главы Германии в составе 55 человек будет размещена в одном из местных отелей, информировало агентство.

Известно, что это уже третий раз за последние несколько месяцев, когда представители немецкой власти вынуждены корректировать рабочее расписание из-за неполадок в самолетах.

Напомним, 29 ноября 2018 года похожая ситуация произошла с самолетом канцлера Германии Ангела Меркель - из-за технического дефекта в лайнере она была вынуждена прервать полет в Аргентину.

Тогда канцлер опоздал на встречу и прилетел на саммит регулярным пассажирским рейсом. Как сообщала "Страна", разведка Германии не исключает криминальный след в поломке самолета Ангелы Меркель. После этого Минобороны Германии допустило, что для канцлера будут закуплены новые самолеты.

11 января 2019 года германский министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер после завершения турне по странам Африки вынужден был возвращаться в Берлин из Замбии рейсом местных авиалиний. Причина - поломка правительственного лайнера Bombardier Global 5000.