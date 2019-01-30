В Кременчуге в результате падения сосульки госпитализирован 16-летний парень с травмой головы. Об этом сообщает пресс-служба Кременчугского отдела полиции в Полтавской области.

Инцидент произошел около 14:40, когда в полицию поступила информация от местных медиков о госпитализации в больницу 16-летнего парня. Сосулька упала на него сверху в городе Кременчуг по проспекту Свободы, 124. "Предварительный диагноз по информации медиков - перелом костей черепа, внутренне-мозговая гематома. Состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

В больницу выехала следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

Фото: pl.npu.gov.ua

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