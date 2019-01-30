Нафтогаз готов устанавливать счетчики потребителям при условии подписания контракта с потребителями на поставку газа и наличия предусмотренных источников финансирования в финплане компании на выполнение данной программы. Об этом сообщает "Укринформ".

"Правительство рекомендует "Нафтогазау" совместно с облгазами поставить счетчики населению. По нашим подсчетам, цифра близка к 3 млн абонентов. Мы, как "Нафтогаз", поддерживаем эту инициативу, но нам нужен контракт с потребителем - тем человеком, который хочет поставить счетчик. Такой контракт может подписать наша газопоставляющая компания, это можно начать делать в ближайшее время", - рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Второе условие, которое уже было учтено в постановлении Кабмина, предусмотренные средств в финансовом плане НАК.

"Как только средства и источники этих средств в нашем финплане будут предусмотрены, мы сможем поставить счетчики тем потребителям, которые являются или станут клиентами НАК через нашу газоснабжающую компанию. Сейчас у нас есть определенная часть клиентов в Кропивницком. Мы не можем поставить там счетчики, пока эта программа не будет предусмотрена в финплане", - подчеркнул глава НАК.

Он отметил, что если два условия будут выполнены, "Нафтогаз" установит счетчики населению.

"Мы приветствуем желание правительства урегулировать старую и хорошо известную всем проблему. Мы надеемся, что это постановление сможет выстоять юридическое давление облгазов - частных компаний, к которым "Нафтогаз" не имеет никакого отношения, и большинство из которых контролируется господином Фирташем", - сказал Коболев.

Как сообщала "Страна", установка индивидуальных узлов учета газа может обойтись НАК "Нафтогаз Украины" приблизительно в 2,5 млрд грн. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин снизил нормы потребления газа и разрешил Нафтогазу устанавливать счетчики.

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