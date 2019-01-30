Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский исправил поданную им декларацию за 2017 год и указал, что с 28 мая 2012 года был акционером компании Green Family LTD (Никосия, Кипр), которая стала объектом расследования программы "Схемы". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Именно этой кипрской компании принадлежит российская компания "Грин Филмс", на которую обратили внимание журналисты.

Напомним, 17 января журналисты программы расследований "Схемы" сообщили, что нашли три российские компании, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ. Конечными владельцами этих трех компаний указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также соратник бизнесмена Игоря Коломойского Тимур Миндич.

В расследовании указывается, что по данным реестра прокатных удостоверений кинолент в Российской Федерации, компания "Грин Филмс" продолжила продюсировать фильмы в России после начала военной агрессии в 2014 году. Речь идет о фильмах "8 новых свиданий" (2014 год), "Между нами, девочками" (2015 год), "Петля Нестерова" (2015 год), "8 лучших свиданий" (2016 году).

После этого Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил: "Мы не работаем в России, после того что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю… Мы торгуем интеллектуальными правами…. Деньги от роялти, от продажи этих прав поступают на разные западные компании, оттуда эти деньги возвращаются в Украину, и именно в Украине мы эти деньги тратим: на наших работников, на производство нашего контента, мы работаем только в нашей стране". 24 января ТСН сообщила, что Владимир Зеленский вышел из состава кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания "Грин Филмc".

Напомним, Зеленский, по его же признанию, владел 300 акций кипрской компании, но из-за скандала в СМИ вышел из состава акционеров. Однако, правила требуют показывать в декларациях участие в компаниях, зарегистрированных не только в Украине, но и за рубежом.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский в свой день рождения отнес документы в ЦИК. И уже сегодня он стал одним из 26 кандидатов в президенты-2019.