Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook опровергла новости про страшные морозы, которые атакуют США.

"Страшные картины морозной катастрофы рисуют в воображении продюсеры и сценаристы. В Чикаго -50! - пишут они, ресурсы. Рядом - также страшно и холодно, эвакуация, закрытие школ, мародеры в пустых магазинах, замерзшие люди, собачки и котенка ... Ну, что-то в этом роде. Что на самом деле? Действительно, сильные морозы охватили часть США. В Чикаго сейчас утро и наблюдается -30, -31 градусов. На ближайшую ночь, которая в ближайшей перспективе будет холодной, вероятно -33-35 градусов. Это - пик. Но уже с 1 февраля ночью -18 градусов, днем ​​-5 градусов, дальше даже к оттепели", - написал она.

Она указала, что из-за ветра в Чикаго ощущения мороза на несколько градусов ниже.

"Зимой бывают сильные морозы, однако это не конец света, не глобальное замерзания и не глобальное потепление в отдельно взятой части мира", - уточнила она

По ее словам Канаде в ближайшее время - сильные морозы, ночью на севере возможно до -40 градусов, однако не -50! "Но когда это в Канаде зимой было тепло?", - риторически спросила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko/

Как сообщала "Страна", ранее мминоптики сообщили, какой будет погода в Украине до начала февраля.