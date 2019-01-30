Съезд партии "Народный фронт" состоится в субботу, 2 февраля. А значит, у кандидата этой политсилы останется всего день, чтобы поддать документы в ЦИК (дедлайн подачи документов 3 февраля). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам народного депутата фракции "Народный фронт" Антона Геращенко, в субботу, в 12 часов, 2 февраля начнется съезд партии "Народный фронт", на котором все присутствующие и журналисты узнают решение партии.

На вопрос, можно ли ожидать, что лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк выдвинется в президенты, парламентарий сказал: "В таких случаях всегда правильно держать паузу, потому что если рассказывать все наперед, тогда зачем проводить съезд".

При этом он выразил убеждение, что украинцы не выберут поддерживающего РФ кандидата. Также депутат уверен, что голосование будет проходить в два тура.

"Какая будет фамилия президента, мы узнаем 21 апреля во время второго тура выборов. Очевидно, что в этом году, в этот раз, не будет ситуации, при которой в первом туре больше 50% проголосует за того или иного кандидата", - прогнозирует Антон Геращенко.

Напомним, ранее "Стране" стало известно, что Арсений Яценюк не пойдет на выборы президента, и "Народный фронт" никого выдвигать не будет. Как писала "Страна", часть групп влияния во второй партии власти "Народный фронт", чей рейтинг остается в пределах статистической погрешности, продолжают переговоры с лидером президентской гонки, председателем партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, надеясь с ее помощью сохраниться на украинском политическом олимпе.