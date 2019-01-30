В Дарницом районе Киева трое сотрудников бутика инсценировали разбойное нападение на магазин, сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

"В полицию обратился местный житель с заявлением о разбойном нападении на магазин на улице Вербицкого. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении. Как отметил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

На месте правоохранители пообщались с работником магазина и его товарищем, который стал свидетелем нападения.

"По их словам, в магазин зашел неизвестный и, под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал деньги. Продавец отдал ему из кассы 21 тысячу гривен. После этого нападавший скрылся, но его приметы товарищи запомнить якобы не успели", - рассказал он.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По факту разбоя следователи открыли уголовное производство, в рамках расследования которого осмотрели помещение и обнаружили камеры видеонаблюдения. Однако изъять записи с камер оказалось невозможным.

"На момент совершения преступления камеры были выключены, хотя владелец бутика нас заверил, что они постоянно работали. Поэтому мы посмотрели видео с других камер, установленных на этаже торгового центра. Именно они зафиксировали передвижение неизвестного, который, как оказалось, был товарищем потерпевшего консультанта", - добавил Чернышев.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В дальнейшем, при общении с полицейскими, молодые призналась в инсценировке разбойного нападения и сообщили, что на самом деле сами взяли деньги из кассы. Все трое - местные жители, 1995, 1999 и 2000 годов рождения. Ранее в поле зрения полицейских не попадали.

"Решается вопрос о переквалификации события с разбойного нападения и открытия уголовных производств по статьям 185 (Кража) и 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК Украины. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержан грабитель, который с ножом и в маске ворвался в столичный магазин.

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