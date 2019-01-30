Видео сегодняшнего убийства супругов в Николаеве у здания суда, когда их должник убил людей из-за суммы в 2,5 миллиона гривен, попало в камеры уличного наблюдения.

Первое видео опубликовало издание Новости-Н. На нем видно, как несколько человек общаются около 14:49 у синего микроавтобуса Mercedes Vito. После этого мужчины направляются к группе людей, которые стоят на пороге здания.

Идущий впереди мужчина прячет за спиной оружие. Подойдя ближе, он буквально в упор выстрелил сначала в мужчину, затем в его жену. Раненая женщина пытается убежать, но еще один выстрел убийцы ее остановил - женщина упала на землю.

После убийств мужчина вернулся к микроавтобусу, где некоторое время спорил с сыном, который в итоге сел за руль Mercedes и уехал. Убийца сел на пороге, положил рядом карабин и ждал приезда полиции.

Полиция Николаевской области также видео расстрела, однако оно снято с другой камеры наблюдения. Расстрел происходит прямо на ступенях у "Космос плазы". К трем людям (супруги общались с адвокатом) подходит мужчина в куртке с капюшоном и направляет ружье на людей. Первый выстрел был в живот седоволосому мужчине, женщина пыталась скрыться за машинами, однако упала после второго выстрела в спину. Известно, что супругам из Одессы было 60 и 58 лет.

Задержанный стрелок во время первого допроса подтвердил, что всегда возит с собой зарегистрированное охотничье ружье. "Это личное", - говорит задержанный о причинах убийства. Ранее "Страна" писала, что убийца был должником одесских супругов.

Отметим, что ружье "Сайгак" калибра 12 миллиметров обладает огромной убойной силой. Известно, что женщина скончалась на месте. А мужчина умер в автомобиле скорой помощи.

Напомним, по факту возбуждено уголовное производство по п.1, 5, ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщала "Страна", в Николаеве задержали банду, дерзко ограбившую салон игровых автоматов и расстрелявшую его хозяина.