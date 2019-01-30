Парламент Эстонии утвердил в среду поправки в закон "О Нотариальном удостоверении, разрешающем совершать определенные виды нотариальных действий без физического присутствия клиента, используя видеомост, пишет Интерфакс.

Согласно обновленному закону, в законодательство вводится новый вид нотариального удостоверения: видеомост между нотариусом и клиентом, причем клиенту больше не нужно будет физически встречаться с нотариусом.

По видеомосту теперь можно будет подавать заявления о вступлении в брак или его расторжении, вступлении в наследство или отказе от него, отчуждении доли участия в товариществе с ограниченной ответственностью, заверять доверенности, связанные с передачей имущества в залог и т.п.

Для дистанционного заверения Нотариальной палатой разработана специальная программа. Войти в нее можно с помощью идентификационной ID-карты, электронного удостоверения личности или электронного удостоверения личности электронного резидента. Нотариально заверить сделку по видео-мосту можно будет только в помещениях эстонских дипломатических представительств. На период тестирования выделено три диппредставительства: в Хельсинки, Нью-Дели и Стокгольме.

В новой форме нотариального делопроизводства могут быть заинтересованы электронные резиденты и проживающие за рубежом граждане Эстонии. В 2016 году их насчитывалось 130 000 человек.

За принятие законопроекта проголосовали 76 депутатов парламента из 101. Против и воздержавшихся не было, два депутата не приняли участия в голосовании. Обновленный закон вступит в силу с 1 февраля 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что за счет украинцев в Эстонии почти утроилось число временных иностранных работников.

Также читайте о том, что президент Эстонии заявила об отмене обучения на русском языке.