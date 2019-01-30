Доллар продолжает скатываться вниз: 30 января его курс на межбанке потерял 5 копеек, и закрепился в рамках 27,72-27,75 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Минфин разместил гривневых гособлигаций почти на 9 млрд грн, и часть этих бумаг приобрели иностранцы. Сегодня они конвертировали доллар для выкупа ОВГЗ. Так что доллара на межбанке было предостаточно.

"Утреннее преобладание спроса над предложением, приведшее к ситуативному незначительному росту курса. Было кратковременным и исчерпалось с выходом на рынок крупных продавцов, в том числе, вчерашних покупателей ОВГЗ, что вернуло котировки к утренним значениям", - объяснил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Благодаря удешевлению доллара на межбанке просели и цены в кассах банков.

"Наличный рынок открылся котировками 27,63-27,68 грн/$, к середине дня они снизились до 27,58-27,62 грн/$", — уточнил Куринной.

31 января может стать непростым для валютного рынка.

"Скорее всего, межбанк будет стартовать в рамках 27,77-27,78 грн/$. И по идее валютное предложение должно быть стабильным. Ведь бизнесу нужна гривна, чтобы платить персоналу и на текущую деятельность. Однако постепенно может подрастать и спрос на доллар, ведь его вот-вот начнут покупать на вывод дивидендов. Так что ситуация неоднозначная", - сказал Юрий Гриненко.

Олег Куринной спрогнозировал на завтра безналичную торговлю в рамках 27,70-27,80 грн/$.

Как сообщала "Страна", ранее в Нацбанке рассказали, сколько денег тратят украинцы с банковских карт на мошенничества.

Мы писали, что в последний понедельник января на украинском межбанке подешевела гривня