Иностранцы распродают валюту на межбанке Украины, но завтра могут начать ее скупать
Доллар продолжает скатываться вниз: 30 января его курс на межбанке потерял 5 копеек, и закрепился в рамках 27,72-27,75 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Минфин разместил гривневых гособлигаций почти на 9 млрд грн, и часть этих бумаг приобрели иностранцы. Сегодня они конвертировали доллар для выкупа ОВГЗ. Так что доллара на межбанке было предостаточно.
"Утреннее преобладание спроса над предложением, приведшее к ситуативному незначительному росту курса. Было кратковременным и исчерпалось с выходом на рынок крупных продавцов, в том числе, вчерашних покупателей ОВГЗ, что вернуло котировки к утренним значениям", - объяснил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Благодаря удешевлению доллара на межбанке просели и цены в кассах банков.
"Наличный рынок открылся котировками 27,63-27,68 грн/$, к середине дня они снизились до 27,58-27,62 грн/$", — уточнил Куринной.
31 января может стать непростым для валютного рынка.
"Скорее всего, межбанк будет стартовать в рамках 27,77-27,78 грн/$. И по идее валютное предложение должно быть стабильным. Ведь бизнесу нужна гривна, чтобы платить персоналу и на текущую деятельность. Однако постепенно может подрастать и спрос на доллар, ведь его вот-вот начнут покупать на вывод дивидендов. Так что ситуация неоднозначная", - сказал Юрий Гриненко.
Олег Куринной спрогнозировал на завтра безналичную торговлю в рамках 27,70-27,80 грн/$.
Как сообщала "Страна", ранее в Нацбанке рассказали, сколько денег тратят украинцы с банковских карт на мошенничества.
Мы писали, что в последний понедельник января на украинском межбанке подешевела гривня