В Киеве 30 января фура насмерть сбила пожилую женщину и скрылась с места происшествия. Об этом сообщает журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

"Введен оперативный план "Перехват", разыскивают белый DAF с синим тентом, номер В4744AI. При обнаружении блокируйте и немедленно звоните 102, привлекайте внимание окружающих", - призывает журналист.

Известно, что инцидент произошел во второй половине дня в нескольких метрах от пешеходного перехода на пересечении улиц Дегтяревской и Шевцова.

"Со слов свидетелей, женщину зацепило фурой. Возможно, она подскользнулась. К сожалению, пострадавшей оторвало ногу. Скончалась на месте. Работает патрульная полиция и скорая помощь", - сообщает журналист.

Фото: facebook.com/vlad.dtp

Как сообщает "Информатор", грузовик сначала зацепил женщину, а после проехался по ней прицепом.

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