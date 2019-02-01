Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, который на днях представил новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе взамен Минским договоренностям заявил, что альтернативы "минску"не существует, пишет Интерфакс.

"Опираясь на свой трехлетний опыт работы, хочу ещё раз подчеркнуть свою полную приверженность Минским соглашениям и личную убежденность в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины. Это наша общая задача", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске. Он подчеркнул, что все участники минского процесса должны сделать все необходимое для их полной имплементации.

Вместе с тем он отказался комментировать свой план урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Здесь мне нечего повторить по этому поводу", - сказал спецпредставитель ОБСЕ.Он также заявил, что не намерен комментировать реакцию сторон на свой план.

"Я не комментирую комментарии", - добавил Сайдик.

Напомним, на днях Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.

По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета глав МИД ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. Согласно плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Кроме того, предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе наподобие ранее созданного ЕС на Балканах, и деятельность которого распространялась бы на все районы Донецкой и Луганской областей. План предусматривает создание переходной администрации ООН на Донбассе, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграции.

Также "Страна" сообщала, что близкий к Суркову политолог назвал пустышкой новый план ОБСЕ по Донбассу, который озвучил Сайдик.

Кроме того, глава МИД Украины Климкин негативно прокомментировал новый план ОБСЕ по Донбассу.