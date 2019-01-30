В Киеве мужчина, который на чердаке многоэтажки выращивал коноплю, арестован с залогом в 1,9 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Так, по ходатайству Киевской местной прокуратуры № 1 Голосеевский райсуд столицы арестовал на 2 месяца 54-летнего киевлянина, который на чердаке многоэтажки выращивал наркосодержащие растения. Как альтернативу суд установил подозреваемому залог в сумме 1,9 млн гривен.

Напомним, теплицу с плантациями конопли правоохранители обнаружили на чердаке многоэтажки на улице Лебедева. Во время обыска в помещении изъяли 163 горшка с выращенными растениями и около 30 кг растительноподобного вещества.

Изъятые растения направлены в Киевский НИЭКЦ МВД Украины для проведения химической экспертизы. Досудебное следствие продолжается.

Ранее "Страна" сообщала, что В Украине за год изъяли 4 тонны наркотиков на 23 миллиарда гривен.

Также мы писали,что в Киеве семь наркоторговцев распространяли каннабис и его шишки целый год.