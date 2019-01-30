Доллар и евро за день подешевели на межбанке. Американская валюта при покупке сбросила 3 копейки, в продаже - 2 копейки. Торги по доллару активизировались к 11 часам. Спрос и предложение были почти уравновешены, пишет Минфин.

К 12 часам на торги вышло несколько крупных покупателей валюты, видимо выжидавших минимального уровня котировок. Это незначительно подтянуло котировки вверх на фоне возрастающей активности участников сессии.

По состоянию на 13:00 произошла очередная смена соотношения спроса и предложения. В этот раз добавились продавцы, что придавило котировки вниз.После 14:00 торги по доллару начали снижать активность.

В 17:00 торги по доллару завершены. Межбанк закрылся в диапазоне 27,7250/27,7550 грн/ $.

Фото: minfin.com.ua

Как сообщала "Страна" 30 января доллар и евро падают в цене. Мы писали, что НБУ сообщил, сколько денег на руках у украинцев. Накануне на межбанке Украины доллар снизился на 2 копейки.