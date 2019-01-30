Бывший журналист и кандидат в президенты Дмитрий Гнап пожаловался, что не может разместить в Киеве всего лишь единственный билборд. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

"Какие только причины нам не называли. И, что у владельца борда могут быть из-за этого проблемы. И что это незаконно, поскольку повторяет другую рекламу. Хотя, фраза "жить по-новому" не является зарегистрированной торговой маркой и не может ею быть. И о том, что нам нужна плоскость, хотя в базе обозначена как "свободная", но буквально перед нашим звонком оказалась кем-то забронирована на три месяца. В конце концов, два оператора, которые согласились разместить, теперь просто тянут время и не выходят на связь", - написал Гнап.

Он обратился к владельцам бордов в столице сдать аренду плоскость под рекламу.

Напомним, в рекламе Гнапа используется слоган Порошенко на минувших выборах.

Фото: facebook.com/ Дмитро Гнап

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