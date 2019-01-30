Сегодня, 30 января, в Николаеве на выходе из Ленинского райсуда мужчина с ружьем "Сайгак" калибра 12 миллиметров, который обладает огромной убойной силой, расстрелял двух супругов из Одессы.

Инцидент произошел около 15:00. Очевидцы сообщают, что вооруженный человек приехал на микроавтобусе Mercedes Vito. Запись расстрела опубликовало издание Новости-Н, видео - с камер уличного наблюдения. На видео видно, что двое мужчин стоят у синего микроавтобуса Mercedes Vito, после чего направляются к стоящей на пороге здания суда группе людей. Идущий впереди мужчина прячет за спиной оружие. Подойдя ближе, он буквально в упор выстрелил сначала в мужчину, затем в его жену. Раненая женщина пытается убежать, но еще один выстрел убийцы ее остановил - женщина упала на землю.

После убийств мужчина вернулся к микроавтобусу, где некоторое время спорил с сыном, который в итоге сел за руль Mercedes и уехал. Убийца сел на пороге, положил рядом карабин и ждал приезда полиции.

В СМИ уже назвали предполагаемую причину убийства - мужчина проиграл в суде и должен был выплатить супругам 2,5 миллиона гривен.

Как сообщает издание НикВести, на место происшествия прибыл замначальника главного управления Нацполиции в Николаевской области, начальник следственного отдела Иван Выговский. Он рассказал журналистам о произошедшем конфликте.

"Сегодня состоялось судебное заседание по гражданскому делу относительно задолженности ещё 2008 года, которая возникла между николаевцем и двумя жителями Одессы. Решение было принято в пользу лиц, которые подали гражданский иск. После чего необходимо было оплатить определённую сумму убытка. Стрелявшего задержал работник Ингульского отдела полиции, который в этот момент проезжал мимо. Как стало известно, стрелявший не признаёт долг, который ему определил суд. После судебного заседания у участников происшествия возник конфликт, в ходе которого мужчина из ружья совершил два выстрела", - сообщил Выговский.

Полиция Николаевской области опубликовала видео расстрела с другой камеры наблюдения. Задержанный стрелок во время первого допроса подтвердил, что всегда возит с собой зарегистрированное охотничье ружье. "Это личное", - говорит задержанный о причинах убийства.

Фото: nikvesti.com

По уточненной информации, погибшим супругам из Одессы было 60 и 58 лет. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Позже стало известно имя убийцы - это уроженец Одессы Герасим Багирянц 1966 года рождения, который длительное время проживал в Николаеве. Об этом сообщает "Преступности.НЕТ". "Стрелок" Герасим Багирянц занял у убитых супругов Беловых 2,5 млн грн. В качестве залога он оставил им два дома, расположенных на 9-й линии и во 2-м Бульварном переулке.

Фото: Герасим Багирянц, Одноклассники

Вскоре Багирянц подарил эти дома своим сыновьям Артему и Максиму и некой Наталье Петрик. При этом мужчина так и не вернул сумму долга. В результате невыплаты денег супруги обратились в суд, который вынес приговор в пользу Беловых. Именно это разозлило мужчину и стало причиной убийства супругов.

Сайт "Новости-N" пишет, что убийца перед стрельбой попросил адвоката Олега Кирюхина отойти от супругов Беловых. "По окончании судебного заседания стороны вышли из зала. Супруги Беловы остановились на улице вместе со своим адвокатом, Олегом Кирюхиным, чтобы обсудить какие-то детали дела. В этот момент из стоящего у входа в суд микроавтобуса Merceses Vito вышли два человека: Герасим Багирянц с охотничьим карабином "Сайга" в руках и, предположительно, его сын. Отец подошел к стоящим одесситам и их адвокату, попросил Кирюхина отойти в сторону и выстрелил Михаилу Белову в живот. После этого Багирянц дважды выстрелил в жену Белова. Женщина пыталась убежать, но второй выстрел настиг ее", - сообщает издание.

Фото: nikvesti.com, Нацполиция

Полиция также задержала сына стрелка в районе Варваровского моста. Мужчина на автомобиле Merceses Vito пытался уехать из Николаева в сторону Одессы.

Фото: news.pn

По факту возбуждено уголовное производство по п.1, 5, ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним, вечером 29 января в Днепре прямо на улице из гранатомета расстреляли машину местного криминального авторитета.

Также мы писали, что в Николаеве задержали банду, дерзко ограбившую салон игровых автоматов и расстрелявшую его хозяина.