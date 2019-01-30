Президент США Дональд Трамп побеседовал по телефону с лидером оппозиции Венесуэлы и спикером парламента Хуаном Гуайдо, объявившим себя временным главой государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

В процессе беседы американский лидер и венесуэльский политик договорились поддерживать связь на фоне новых запланированных акций протеста и восстанавливать отношения. Сандерс отметила, что президент США поговорил с Гуайдо, чтобы показать свою решительную поддержку борьбы за восстановление демократии.

Как передает "РИА Новости" Трамп поздравил оппозиционера с "историческим вступлением в должность президента", а тот в ответ поблагодарил американского лидера и отметил важность массовых протестов. Митинги против действующего президента Николаса Мадуро запланированы на 30 января и 2 февраля.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты, на фоне которых 23 января Гуайдо объявил себя временным главой государства и призвал Мадуро сложить полномочия. Оппозицию поддержали США, Канада, ряд латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. В то же время Россия, Беларусь, Турция и ряд других государств поддержали действующего президента.

Ранее "Страна" писала о том, что Мадуро заявил, что Венесуэла вооружена российским оружием наивысшего уровня.

Также мы сообщали, что венесуэльские солдаты-перебежчики попросили у США оружие, чтобы свергнуть Мадуро.