"Стране" удалось связаться с Александром Шуфричем, для подтверждения того, что Василий Хмелюк, капитан Управления госохраны, которого 2 января убил боксер Петр Очеретяный, - один из людей, избивших в мае 2018 года старшего сына нардепа Нестора Шуфрича.

Александр Шуфрич, фото: пресс-служба

Шуфрич-младший рассказал нам, что человек, который на фотографиях в СМИ указан как Василий Хмелюк, внешне очень похож на одного из участников нападения на него и его друзей ночью 13 мая 2018 года. "Также, в ту ночь, именно он представился сотрудником органов внутренних дел, и утверждал что из-за отношения к "органам" не боится ответственности со стороны правосудия", - подчеркивает Александр Шуфрич. Он считает, что этот факт должен быть установлен следствием, которое "по каким-то причинам продвигается очень медленно". "Я искренне надеюсь на объективное расследование в обоих случаях, без давления со стороны СМИ, общественности и заинтересованных лиц", - резюмировал сын нардепа.

Адвокат Константин Довбня

Как удалось узнать "Стране", адвокатом Петра Очеретяного стал Константин Довбня, который был с Шуфричем во время избиения в 2018 году и ему тоже "досталось на орехи" от нападавших. Константин также рассказал нам, что погибший действительно похож на человека, принимавшего участие в избиении Шуфрича и двух его товарищей. "В то же время досудебное расследование по хулиганству продолжается, и даже подозрение, на сколько нам известно, никому не предъявлено", - сообщает Довбня.

А по поводу того, что именно он представляет в суде интересы боксёра, Довбня ответил: "Такое сотрудничество не нарушает правил адвокатской этики, так как нет конфликта между моими интересами и интересами моего подзащитного. Также мое участие по делу находится в полном соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом".

Ранее "Страна" сообщала, что апелляционный суд вернул в СИЗО боксера, одним ударом убившего охранника Порошенко.

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