Священники Украинской православной церкви (Московского патриархата) прекратили свою богослужебную деятельность в храме на территории одной из воинских частей Ровенского гарнизона. Об этом сообщается на странице оперативного командования "Запад" в соцсети.

"С сегодняшнего дня в храме, расположенном на территории одной из воинских частей Ровенского гарнизона, что в зоне ответственности войск оперативного командования "Запад", прекратили свою деятельность служители УПЦ (Московского патриархата)", - сообщила пресс-служба.

Согласно принятому в декабре 2018 года закону о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций, священникам, проповедникам религиозной организации, подпадающей под действие данного документа, ограничат доступ в воинские части и соединения Вооруженных сил Украины и другие военные формирования в местах их дислокации, передает "Интерфакс-Украина".

Закон предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Ранее "Страна" писала о том, что в УПЦ опровергают переходы общин в ПЦУ, о которых отчитались власти трех областей Украины.

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