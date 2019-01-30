В среду, 30 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Зеленского, Инну Богословскую и Игоря Смешко кандидатами в президенты на выборах-2019. Соответствующее решение ЦИК принял в ходе заседания, передает корреспондент "РБК-Украина".

Таким образом, в настоящее время зарегистрировано 26 кандидатов в президенты. Это говорит про рекорд в числе претендентов на место президента, ведь в 2004 году было зарегистрировано всего 24 кандидата (президентом в "третьем туре" избрали Виктора Ющенко, - прим. ред.). Все трое сегодняшних кандидата будут участвовать в президентской избирательной кампании как самовыдвиженцы. Добавим, председатель ЦИК Татьяна Слипачук лично вручила удостоверения кандидатов Инне Богословской и Игорю Смешко, которые присутствовали на заседании комиссии.

"Владимир Зеленский не присутствует на сегодняшнем заседании. Ведь он имеет право как прийти, так и не прийти. Поэтому ему лично не вручено удостоверение кандидата", - отметили в пресс-службе ЦИК.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский отнес документы в ЦИК в свой день рождения. Напомним, Инна Богословская подала документы в ЦИК 23 января, она пообещала отказаться от своего жилья.

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