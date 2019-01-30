Сегодня два члена Кабмина празднуют свои дни Рождения - это и. о министра здравоохранения Ульяна Супрун и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Мы вспомнили, чем они запомнились украинцам в прошлом году.

И. о министра здравоохранения Уляне Супрун 30 января исполняется 56 лет. В прошлом году в Украине стартовала крайне непопулярная медреформа в украинских больницах, которую связывают с именем нынешнего министра-американки.

Прошлый год в ее карьере ознаменовался и другими громкими скандалами, в том числе ее зама, который оскандалился на теме онкобольных, заявив что "они все умрут". Также профессора Тодурова единогласно переизбрали директором Института сердца в Киеве, в том время как Супрун требовала его уволить.

Также на ее странице в facebook начали появляться совет по поддержанию здоровью, профилактики болезней, развенчание мифов, которые вывели ее в ряд "фейсбук-министров".

Среди самых запомнившихся - Супрун советовала украинцам есть меньше черной икры или заменить ее на красную. Также Супрун предложила лечить больное горло мороженым.

Министру инфраструктуры Владимиру Омелян 30 января исполняется 40 лет. За прошедший гол он не раз попадал на страницы СМИ со скандальными заявлениями и, кроме того, сидел на скамье подсудимых по обвинению в незаконном обогащении.

Одним из самых известных его предложения было прекращение железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Однако этот вопрос не был решен и завис на уровне Кабмина.

Неудачным был и проект Бориспольского экспресса,которые получил популярность из-за частых поломок. Также Омелян заявлял, что в больших городах пассажирские перевозки должны осуществлять большие автобусы, а маршрутки должны исчезнуть как класс. В 2019 году планируется, что дело о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации Омеляна передают в суд. Пока он знакомится с материалами дела.