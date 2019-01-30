Мэр Киева Виталий Кличко, как и сообщала "Страна", находится на лечении в австрийской клинике, а его брат Владимир отдыхает на Барбадосских островах. Об этом "Стране" рассказала Оксана Зиновьева, пресс-секретарь Виталия Кличко.

"Мэр Кличко находится в Австрии, а его брат Володя - на Барбадосе. Вы общались с доктором, это всё правда. Виталий восстанавливается и скоро вернется к работе", - сказала Оксана Зиновьева.

Отметим, что сегодня в сети появилась информация, что Виталий Кличко находится не в Австрии, а на острове Барбадос (Карибские острова).

Кстати, и сам Виталий Кличко в Facebook опроверг "барбадосскую" версию своего пребывания. "Вообще, если кто-то путает имена: я - Виталий, а брат мой - Владимир. Он действительно сейчас на Барбадосе", - сообщил Кличко в Facebook. Он обещает через несколько дней быть на работе.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что на форуме Порошенко показали видеосообщение травмированного Кличко.

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