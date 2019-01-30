В конкурсе Мисс Украина изменились правила для участниц. В частности, пересмотрены параметры возраста и роста, сообщается на официальном сайте конкурса.

Уточняется, что Национальный комитет конкурса красоты Мисс Украина скорректировал правила для участия. Теперь побороться за корону в конкурсе смогут девушки в возрасте от 17 до 25 лет и ростом от 168 см.

Правила были пересмотрены в связи с изменениями требований в трех международных конкурсах Miss World, Miss Earth, Miss International. Были взяты средние показатели.

Напомним, что ранее возраст украинских участниц должен был быть от 17 до 24 лет, а рост - от 170 см.

Ранее "Страна" писала о том, что появились фото, как Лукашенко вальсировал с Мисс Беларусь на новогоднем балу.

Также мы сообщали, что мисс Мира-2018 стала роскошная мексиканка Ванесса де Леон.