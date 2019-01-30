Полицейские задержали мужчину, который сегодня расстрелял супругов у районного суда в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на странице в Facebook.

Полицейские задержали мужчину, после того, как он расстрелял двух одесситов в Ингульском районе города Николаева. Мужчина с женщиной выходили из Ленинского районного суда около 15:00. Преступник открыл по людям огонь из ружья.

Женщина погибла на месте происшествия, мужчина - в машине скорой помощи. Благодаря оперативным действиям полицейских злоумышленник был задержан оперативным сотрудником Ингульский отдела полиции.

На месте происшествия находится руководство николаевской полиции во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным. Работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты.

Установлено, что задержанный - мужчина, 1966 года рождения. Сегодня в суде рассматривалось дело по долговым обязательствам между супругами и задержанным. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в мужчину и женщину.

По факту возбуждено уголовное производство по п.1, 5, ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Фото: npu.gov.ua

Напомним, вечером 29 января в Днепре прямо на улице из гранатомета расстреляли машину местного криминального авторитета.

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