В Украине с 1 января 2019 года семья с ребенком не старше трех лет сможет получать 1626 гривен ежемесячно на оплату услуг няни. Кабинет министров утвердил порядок возмещения средств по программе "муниципальная няня" в среду, 30 января. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, ранее Андрей Рева рассказал "Стране", что украинцы получат право на две тысячи гривен компенсации. Куда пропали 374 гривны парламентарии не объяснили.

Согласно принятому решению, областным и Киевской городской государственным администрациям поручено с 1 января 2019 года возмещать стоимость услуг по программе "муниципальная няня" в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, который установлен по состоянию на 1 января соответствующего года. В 2019 году эта сумма составит 1626 гривень.

Муниципальной няней может быть какое-либо физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, которое предоставляет услугу по уходу за детьми, кроме государственных и коммунальных детских садов, которое заключило договор об предоставлении услуг по уходу за ребенком до трех лет. Компенсация будет ежемесячно перечисляться одному из родителей или опекуну.

По словам министра соцполитики Андрея Ревы, в государственном бюджете на данные цели заложено 500 млн грн.

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Ранее Конституционный суд подтвердил законность уменьшения выплат при рождении второго и третьего ребенка.