Украинская рэперша Alyona Alyona, которая была замечена на съезде БПП на выдвижении Петра Порошенко кандидатом в президенты, выпустила новый клип с политическом подтекстом. Он размещен на ее официальном канале в Youtube и называется "Обіцянки". Также исполнительница поделилась клипом на странице в Facebook, отметив, что это ее "последний комментарий" относительно этого скандала.

"Вспомните обещания, сегодня в моде память, как тренд.

Вспомните о целях и планах, толкая тело свое на пути в хэппи энд.

А? А что там народ? Терпеть и терпеть, напичкав свой рот.

А? А что к малышам? Планшет, телефон, по мультфильму и пусть спят.

А? А что там деды? Молчание – это путь не дойти до беды.

Оу. Я не буду молчать снова. Не буду терпеть дешевых разговоров. Точка!

Слово за словом я слышу пустые обещания.

Я вижу пустой воздух наполненный стакан.

Я требую изменений, бью тревогу, бью на тревогу.

Людей не интересует чудо, люди ждут лишь диалога", - говорится в ее композиции.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что Alyona Alyona объяснила, как ее заманили на форум Порошенко.

Также читайте о том, что в БПП заявили, что рэперша знала, куда идет.