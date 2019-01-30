После скандала со съездом Порошенко рэперша Alyona Alyona начитала рэп о "пустых обещаниях"
Украинская рэперша Alyona Alyona, которая была замечена на съезде БПП на выдвижении Петра Порошенко кандидатом в президенты, выпустила новый клип с политическом подтекстом. Он размещен на ее официальном канале в Youtube и называется "Обіцянки". Также исполнительница поделилась клипом на странице в Facebook, отметив, что это ее "последний комментарий" относительно этого скандала.
"Вспомните обещания, сегодня в моде память, как тренд.
Вспомните о целях и планах, толкая тело свое на пути в хэппи энд.
А? А что там народ? Терпеть и терпеть, напичкав свой рот.
А? А что к малышам? Планшет, телефон, по мультфильму и пусть спят.
А? А что там деды? Молчание – это путь не дойти до беды.
Оу. Я не буду молчать снова. Не буду терпеть дешевых разговоров. Точка!
Слово за словом я слышу пустые обещания.
Я вижу пустой воздух наполненный стакан.
Я требую изменений, бью тревогу, бью на тревогу.
Людей не интересует чудо, люди ждут лишь диалога", - говорится в ее композиции.
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, что Alyona Alyona объяснила, как ее заманили на форум Порошенко.
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