В Украине в четверг, 31 января, продолжится период оттепели. Погода будет дождливой и теплой одновременно. Синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом в Киеве и западных областях Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В последний день января синоптики обещают плюсовую температуру днем на территории всей страны, ночью ожидаются небольшие морозы до 3° ниже нуля. В Киеве погода будет теплой. Ночью и днем ​​столбики термометров будут показывать 0...+2°. Также синоптики прогнозируют осадки в течение суток.

Во Львове 31 января также ожидаются осадки. Синоптики прогнозируют в течение дня мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью и днем ​​отличаться не будет и составит +1...+3°. В Днепре будет облачно, без осадков. Столбики термометра ночью будут показывать 0...+2°, а днем ​​+2...+4°. В Харькове также облачно. Температура воздуха ночью будет -1...-3°, а днем ​​- от 1° мороза до 1° тепла. Погода в Одессе 31 января будет очень теплой. Синоптики прогнозируют 1−3° тепла ночью и 7−9 ° тепла днем. В течение суток ожидаются осадки в виде дождя.

Геомагнитная обстановка в Киеве 31 января будет нестабильной. В течение дня ожидаются небольшие колебания, а во второй половине дня - небольшая магнитная буря, сообщает gismeteo.

Погода 31 января. Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", до начала февраля ожидается туман и дождь, в западных областях с мокрым снегом.

Ранее синоптик рассказала, когда в Украину снова придут морозы