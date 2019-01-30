Художница-акционистка, участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова призналась, что в составе арт-группы "Война" украла картину из Третьяковской галереи на Крымском Валу. Об этом она рассказала в эфире передачи "На троих" телеканала RTVI, опубликованном на YouTube.

О произошедшем девушка рассказала, когда комментировала кражу картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". "Мы еще вынашивали эти леворадикальные идеи и жили исключительно воровством из супермаркетов - это были первые восемь лет моей художественной карьеры, которые пришлись на группу "Война" и ранний Pussy Riot - мы подумывали, чтобы сделать что-то вроде этого, мы присматривали себе несколько полотен - не в Третьяковке, в Третьяковке на Крымском Валу", - рассказала Толоконникова.

"Честно говоря, что-то умыкнули, но это было поменьше, поэтому такого скандала не вызвало, - добавила акционистка. - С нами никто не связывался по этому поводу. Она сейчас до сих пор на стенке висит у нас. Только не скажу где".

Она объяснила, что никто не заметил пропажи, поскольку работа была не такой значимой, как "Ай-Петри. Крым", а также из-за смены кураторов: "Там просто менялись постоянно кураторы. В тот момент, по-моему, был еще [Андрей] Ерофеев куратором отдела новейших течений в Третьяковке на Крымском Валу, а потом поменялся - и кто сейчас, видимо, ничего не понимает в искусстве, поэтому тоже не замечает".

Напомним, "Ай-Петри. Крым" Куинджи украли из Третьяковской галереи 27 января. Молодой парень прямо на глазах у посетителей снял произведение искусства со стены и скрылся с места происшествия. Позже его задержали, полотно было изъято. На нем были обнаружены повреждения.

После кражи полотна в Третьяковской галерее обещали приставить электронного сторожа каждой картине.