Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании и заявил, что не собирается покидать пост градоначальника. Об этом сообщает издание Tvnet.

Информация о задержании сотрудниками латвийского антикоррупционного бюро мэра Риги Ушакова появилась на странице экс-депутата рижской думы Руслана Панкратова. По данным корреспондентов латвийской телерадиокомпании LSM, из кабинета Ушакова вышли шесть сотрудников KNAB. С собой работники ведомства унесли несколько портфелей и полиэтиленовый мешок.

Отмечается, что помещение сотрудники правоохранительных органов покинули в сопровождении директора юридического управления думы Яниса Лиепиньша.

Напомним, Нил Ушаков - лидер партии "Согласие", выступающей в поддержку русскоязычных жителей Латвии. Недавно политик оказался в центре коррупционного скандала, связанного с муниципальным транспортным предприятием Rigas Satiksme. При этом депутаты дважды оказывали ему поддержку, рассматривая вопрос о доверии.

В конце прошлого года президент Латвии Раймонд Вейонис порекомендовал Ушакову уйти в отставку.

Ранее "Страна" писала о том, что вслед за сенатором, которого подозревают в убийствах, в России, задержали его отца.

Также мы сообщали, что мэру Кривого Рога позвонила неизвестная дама и сообщила о минировании сразу шести школ.