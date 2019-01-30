На западе Польши из-за сильного землетрясения на шахте "Рудна" произошло обрушение, 32 горняка оказались под завалами. Об этом сообщает ТСН.

Семь человек с травмами доставили в больницу. Еще одного человека до сих пор разыскивают.

Землетрясение магнитудой 4,9 ощущалось в соседних Чехии, Германии и Словакии. В спасательной операции задействованы более десятка поисковых команд. Шахта "Рудна", на которой произошла авария - крупнейший в Европе рудник меди.

По словам исполнительного директора шахты "Рудна" Марека Свидера, спасательную операцию осложняет место локализации горняков на момент обвала.

Как сообщала "Страна", на шахте "Рудна" периодически случаются обвалы в результате землетрясения. Один из трагических случаев произошел на юго-западе Польше в ноябре 2016 года, когда погибли 8 человек. Землетрясение было магнитудой 4,4 бала. Подземный толчок активировался в 9 вечера по местному времени. Колебания ощутили жители населенных пунктов возле Польковице, однако обрушение произошло только в шахте компании KGHM.

Напомним, на юго-западе Грузии накануне Рождества произошло землетрясение магнитудой в 3,5.

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