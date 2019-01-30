В среду, 30 января, на улице Космонавтов, 81, у здания Ленинского райсуда Николаева расстреляли двоих человек. Об этом сообщает местное издание "НикВести".

Сообщается, что неизвестный открыл огонь из охотничьего карабина "Сайга" по семейной паре, которая вышла из здания суда. Женщина от полученных ранений скончалась на месте происшествия, а мужчина - по пути в больницу, в машине "скорой".

Сообщается также, что стрелявшего задержали на месте преступление. Там же было обнаружено оружие.

Как отмечает издание Преступности.НЕТ, инцидент произошел из-за одного из дел, которое рассматривал суд в среду, 30 января. Судились одесситы и николаевцы, при этом вторые проиграли и должны были выплатить определенную сумму одесситам.

Конфликт между сторонами возник возле здания суда, николаевец достал из машины карабин и несколько раз выстрелил в одесситов – мужчину и женщину.

Видео: YouTube/ ПНТВ

Фото: news.pn

Напомним, вечером 29 января в Днепре прямо на улице из гранатомета расстреляли машину местного криминального авторитета.

Также мы писали, что в Николаеве задержали банду, дерзко ограбившую салон игровых автоматов и расстрелявшую его хозяина.