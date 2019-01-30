"Им подавай шанель-манель". Назарбаев решил переодеть казахских министров в отечественные костюмы
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что казахские министры должны носить одежду местного производства. Об этом сообщает NUR.KZ.
"Все у нас привозится из-за рубежа. Ладно, модницы и модники есть, им подавай "шанель-манель" и так далее. Но простой народ. На открытии Года молодежи мне показали отличные костюмы и обувь", - сказал Назарбаев.
Также он обратился к заместителю премьер-министра Республики Казахстан Ерболату Досаеву, отметив, что тот не занимается развитием популярности местного производства. А присутствующим на расширенном заседании правительства 30 января он сказал переодеться в отечественные костюмы.
"Здесь сидящие, все мы должны прийти в отечественных костюмах. Ничего страшного нету. В мире существует простая одежда, особенно для госслужащих - для всех людей.
И мы подымем отечественную легкую промышленность (…). Мы ездим туда-сюда, ищем на базарах, а свой внутренний рынок не используем", - сказал он.
Напомним, Назарбаев добился от парламента права пожизненно занимать пост главы Совбеза Казахстана.
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