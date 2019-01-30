В Канаде ландшафтный дизайнер Брюс Макартур в течение семи лет убил восьмерых мужчин, а тела прятал в садах своих клиентов. Об этом пишет авторитетное издание Globe and Mail.

Фото: cbc.ca

Уточняется, что 67-летний злодей был арестован в начале 2018 года после того, как в его квартире обнаружили привязанного к кровати юношу. Задержанный сделал шокирующие признания в убийстве восьмерых человек, которые он совершил в период с 2010 по 2017 годы. Все жертвы ландшафтного дизайнера были людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Фото: theglobeandmail.com

Первой жертвой Макартура стал его знакомый, затем были убиты два иммигранта из Афганистана, два беженца из Шри-Ланки, выходец из Ирана, уроженец Турции, а также канадский бездомный.

По данным следствия, все погибшие проживали в городском районе Гей-Виллидж (Gay Village) - местной общине представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Также полиция считает, что убийства носили "сексуальный характер", а подозреваемый сам является геем.

Слушания по вынесению приговора начнутся на следующей неделе и будут переводиться на фарси и тамильский язык, чтобы их могли понимать родственники жертв. За каждое убийство подсудимому грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения ранее 25 лет.

Мэр Торонто Джон Тори сравнил убийцу с "чудовищем, которое охотилось в нашем городе", и выразил надежду, что тот никогда не выйдет на свободу.

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