В последнее время квартирные воры в Киеве становятся все более "всеядными" и при взломе очередной квартиры не брезгуют даже объемными и не всегда ценными предметами обихода. Оперативники связывают такую тревожную тенденцию с падением уровня жизни населения и криминализацией столицы за счет большого числа внутренних мигрантов. Об этом "Стране" сообщили источники в МВД.

Во вторник, 29 января, хозяйка квартиры по улице Бассейной сообщила о "странной" краже. Киевлянка отсутствовала в квартире с конца ноября прошлого года. Когда возвратилась домой, то увидела взломанные замки. Несмотря на отсутствие ценностей в квартире (киевлянка специально не оставляла золото и деньги из-за длительного отъезда), домушники, вероятно, отследили ее долгое отсутствие и решили проверить начинку пустовавшего несколько месяцев жилища в центре столицы. В итоге неизвестные преступники решили поживиться хотя бы тем, что нашли в квартире, а именно спальным матрасом с постельным бельем, пылесосом и феном.

Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража с проникновением) УК Украины. "Матрасные" воры пока не пойманы.

Как сообщала "Страна", в Киеве полицейские задержали банду домушников сразу после кражи. Ранее появилось видео, как жители одного из жилых комплексов Киева устроили охоту на домушников. Напомним также, как из квартиры в центре Киева домушники через окно вынесли 300 тысяч гривен и изумруды.