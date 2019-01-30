В Украине могут разрешить проектировать в жилых домах кухни-ниши
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено изъять из государственных строительных норм требование проектировать квартиры с покомнатной планировкой. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что это позволит более эффективно организовывать жилое пространство и будет способствовать созданию более комфортных условий проживания.
Таким образом, в многокомнатных квартирах можно будет проектировать кухни-ниши при условии оборудования такой кухни электрической плитой и механической вытяжкой. Сейчас кухни-ниши разрешено проектировать только в однокомнатных квартирах.
Ранее "Страна" писала о том, что перепланировку квартир в Украине теперь можно делать без специального разрешения.
Также мы сообщали, что в Украине хотят изменить требования к декларациям о начале строительных работ.