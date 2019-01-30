Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено изъять из государственных строительных норм требование проектировать квартиры с покомнатной планировкой. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что это позволит более эффективно организовывать жилое пространство и будет способствовать созданию более комфортных условий проживания.

Таким образом, в многокомнатных квартирах можно будет проектировать кухни-ниши при условии оборудования такой кухни электрической плитой и механической вытяжкой. Сейчас кухни-ниши разрешено проектировать только в однокомнатных квартирах.

Ранее "Страна" писала о том, что перепланировку квартир в Украине теперь можно делать без специального разрешения.

Также мы сообщали, что в Украине хотят изменить требования к декларациям о начале строительных работ.



