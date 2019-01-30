В России вслед за сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым, которого задержали прямо во время заседания Совета Федерации 30 января, был задержан его отец Рауль Арашуков. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Рауль подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Согласно материалам уголовного дела, он причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей.

Он является советником генерального директора ООО "Газпром Межрегионгаз". Задержание проводилось прямо в его приемной.

Видео: YouTube/ Следственный комитет Российской Федерации

Напомним, что сенатора Рауфа Арашукова подозревают в убийстве заместителя председателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" КЧР и убийстве советника главы республики, а также давлении на свидетеля. Ему уже предъявлено обвинение.

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